Lammers, nuovo rinforzo per l’Atalanta

Lammers sarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’attaccante classe 1997 è stato prelevato dal Psv Eindovhen per una cifra intorno ai 9 milioni di euro, più alcuni bonus facilmente raggiungibili. Il ragazzo sarà atteso nei prossimi giorni a Bergamo per le visite mediche e la firma definitiva sul contratto. Altro rinforzo in attacco, dunque, per la formazione orobica, che dopo l’acquisto di Miranchuk, attende anche l’arrivo di Lammers. L’olandese si aggiungerà agli altri due olandesi bergamaschi, ovvero il centrocampista de Roon e al laterale destro Hateboer. Per l’Atalanta, che sta trattando anche l’esterno croato Brekalo con i tedeschi del Wolfsburg, è l’acquisto numero quattro di questa campagna estiva. Lammers, infatti, si aggrega al già citato Miranchuk, agli ex juventini Romero e Muratore e al terzino ex Valencia Piccini. Non tralasciando il riscatto per 15 milioni di Pasalic.

Chi è Lammers?

Cresciuto nelle giovanili del Psv, per Sam Lammers, quella con l’Atalanta, sarà la prima esperienza fuori dai confini olandesi. Debutta in prima squadra nel 2016, concludendo l’annata con 5 presenze e 2 reti, contribuendo in misura seppur minima alla vittoria del titolo da parte del Psv. La prima importante esperienza per Lammers arriva però nel 2018, quando viene ceduto in prestito all’Heerenveen, squadra con la quale riesce a siglare 16 marcature in 31 gettoni stagionali. Ottima la sintonia con il giovane compagno di reparto Michel Vlap. L’ultima annata al Psv non è stata, comunque, una delle migliori a causa di un brutto infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a restare fuori dal campo per circa 176 giorni. Il quasi ormai probabile approdo all’Atalanta sta lasciando qualche strascico allo stesso Lammers, attaccato in patria per una presunta mancanza di rispetto verso il Psv. Molto critico, l’ex giocatore van der Doelen, secondo cui il ragazzo, influenzato probabilmente dal proprio agente, avrebbe snobbato le attese da parte del Psv sul suo recupero e su un possibile prolungamento del contratto (scadenza nel 2021), firmando subito per un’altra squadra.