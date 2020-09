MERCATO GENOA, QUASI SFUMATO BORJA VALERO – Il Genoa vorrebbe evitare una nuova salvezza risicata all’ultima giornata, visto che la piazza e il popolo rossoblu meriterebbero certamente di meglio. Il mercato del Grifone, però, non è al momento decollato: è tornato Perin dalla Juve (in prestito), arriva Czyborra dall’Atalanta, c’è Ranocchia ad un passo, ma diversi colpi in zone nevralgiche del campo tardano ad arrivare. Un grande obiettivo per il centrocampo, ovvero Borja Valero, sembra essere sul punto di saltare: era l’uomo perfetto per affiancare Schone e Sturaro/Cassata/Behrami, ma ormai lo spagnolo ex Inter sembra essere ad un passo dalla Fiorentina.

Mercato Genoa, Borja Valero va a Firenze: tentativo per Obiang?

Il club del presidente Preziosi aveva provato fino all’ultimo a portare a Genova il giocatore dell’Inter. Fuori dal progetto nerazzurro, ma comunque molto impiegato dopo il lockdown per via degli infortuni, Borja è certamente un giocatore di grande classe, nonostante l’età che avanza. L’offerta era anche discreta, con un lauto ingaggio per il giocatore, che sarebbe arrivato praticamente a zero: ma, a quanto pare, è lo stesso calciatore che ha preso una decisione da sé per il proprio futuro. Ha scelto col cuore, verrebbe da dire: infatti, con ogni probabilità finirà alla Fiorentina, club col quale ha giocato dal 2012 al 2017, prima di sbarcare a Milano. Ora, il Genoa potrebbe virare con forza su Pedro Obiang del Sassuolo, anche se avrebbe un costo ben maggiore e soprattutto è considerato, al momento incedibile. Preziosi, però, ha fallito il colpo grosso: Borja Valero corre verso la Fiorentina.