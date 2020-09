Mercato Milan, Tomiyasu in pole ma si seguono anche altri nomi per la difesa

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura di questa a dir poco movimentata sessione del calciomercato estivo dove il club rossonero del fondo Elliott si è fatto valere dicendo la sua e piazzando alcuni colpi di prospettiva molto interessanti.

Un ultimo tassello a completare la rosa di Stefano Pioli sarebbe un difensore centrale che il Milan sta monitorando ormai da qualche giorno.

Non solo Tomiyasu per la difesa

Il nome che resta favorito è quello del giapponese Tomiyasu del Bologna, che ne fa una valutazione di circa 20-25 milioni di euro. Difensore che piace molto alla dirigenza rossonera in quanto giocatore molto duttile e adattabile sia come terzino che come centrale.

Un’altra idea sarebbe il difensore centrale del Real Madrid, Nacho Fernandez, classe ’90 e vanta qualche presenza con la “Roja”.

Per lo spagnolo c’è già stato un incontro tra le due dirigenze e si sta lavorando per un prestito secco ove, nel quale il giocatore dovesse accasarsi a Milanello, il club di Florentino Perez sarebbe disposto anche a pagare parte dell’ingaggio.

Nella giornata di lunedì i rossoneri avevano anche avanzato un’offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto per Diogo Dalot, difensore portoghese del Manchester United che vorrebbero cederlo solo a titolo definitivo.