Milan, idee Torreira e Depay: le ultime

Non si ferma qui il mercato del diavolo, dopo gli acquisti di Tonali e Brahim Diaz, i rossoneri avrebbero sondato il terreno per il centrocampista uruguaiano Lucas Torreira, ora in forza all’Arsenal e al quale farebbe molto piacere un ritono in Italia, lui che ci aveva già giocato con la maglia della Sampdoria. Il giocatore che era già stato cercato dai rossoneri nella scorsa stagione e ritorna così nei pensieri della dirigenza che vuole regalare a Stefano Pioli un altro rinforzo a centrocampo. L’operazione non sarebbe per nulla facile dal punto di vista economico, ma l’interesse c’è ed è molto concreto.

Dall’altro lato c’è una situazione diversa quella che riguarda Lucas Paquetà e Memphis Depay. Il brasiliano, ormai in uscita dal Milan, non è stato convocato dal tecnico per la sfida di Europa League e sia il club che il giocatore stanno cercando una soluzione migliore per tutti. Negli ultimi giorni il Lione di Rudy Garcia si è dimostrato molto interessato sul talento brasiliano e potrebbero proporre uno scambio con l’olandese Depay all’interno della trattativa. Depay che era stato molto vicino al Barcellona nei giorni precedenti ma l’affare non è poi andato in porto, ricordando che il suo contratto scade nel 2021 ed il club francese non ha nessuna intenzione di perderlo a parametro zero.