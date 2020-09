Suarez, arriva il passaporto italiano

È il grande colpo di mercato della Juventus. Luis Suarez è ad un passo dal vestire la maglia bianconera, l’ultimo ostacolo? Il passaporto italiano che permetterebbe al campione uruguaiano di diventare comunitario e potersi trasferire tranquillamente a Torino, senza aspettare che nella rosa della Vecchia Signora si liberi un posto da extra-comunitario. Il contratto è già pronto: un triennale da 10 milioni netti a stagione. Il Pistolero gradisce la destinazione Juventus, per questo sta spingendo per trasferirsi a Torino. La settimana decisiva sarà la prossima, quella in cui Suarez farà l’esame di italiano, livello B1-terzo livello, a Barcellona per ottenere la cittadinanza italiana. Un iter che già gli anni scorsi aveva intrapreso e che mai ha concluso in quanto non c’era l’esigenza. Suarez, inoltre, sente che la sua avventura al Barcellona è giunta al termine, nonostante Lionel Messi abbia deciso di restare ancora un altro anno tra le fila del Barcellona. Con i blaugrana il bomber classe ’87 ha giocato 283 partite, segnando 198 reti e vincendo una Champions League nel 2015, proprio contro la Juventus.

Suarez ad un passo

In casa Juventus sono speranzosi che la trattativa possa andare a buon termine, quindi aspettano i tempi burocratici prima di affondare il colpo definitivo per quello che si prospetta essere un ottimo colpo, vista anche la crisi da Coronavirus che ha colpito il mondo. Uno dei fattori che ha contribuito a Suarez di decidere di lasciare la catalogna è stato sicuramente l’iniziale addio di Messi. Dalle indiscrezioni che circolano il bomber non tornerà indietro, nemmeno con Messi che ha deciso di continuare a vestire la maglia del Barça. In caso in cui dovesse sfumare l’affare Suarez, Paratici e Nedved hanno in mano il bomber della Roma Edin Dzeko che, nonostante non lo dia a vedere, è allettato dalla possibilità di approdare ai bianconeri e giocare la Champions League con uno dei top club europei.