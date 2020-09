Tottenham, Reguilon a un passo

E’ praticamente fatta per il passaggio di Sergio Reguilon al Tottenham, a darne la notizia è stato il giornalista di “Skysport24” Fabrizio Romano, che su Twitter spiega anche le modalità d’acquisto del 23enne terzino spagnolo. Il giocatore, nella passata stagione in prestito al Siviglia ma di proprietà del Real Madrid, approda così in Premier League per circa 30 milioni di euro, con il club di Florentino Perez che si assicura il diritto di recompra ad una cifra che si vocifera sia di 35-40 milioni di euro. Il giocatore era stato a lungo inseguito prima dal Napoli e successivamente dal Manchester United che però non era intenzionato a trattare a certe condizioni.

Un acquisto molto importante per Josè Mourinho che si assicura così un promettente difensore che nella scorsa stagione aveva fatto gola a molti sfornando prestazioni di altissimo livello, soprattutto in Europa League. Niente male i suoi numeri della scorsa stagione, dove il terzino della “Roja” ha totalizzato 36 partite con 3 goal e 4 assist realizzati, numeri che avevano accelerato nelle ultime ore l’interesse molto forte da parte dei “Red Devils”. Il club londinese si inizia a muovere sul mercato, dopo la scorsa stagione un pò in chiaroscuro e soprattutto ripensando alla finale persa contro il Liverpool poco più di un anno fa.