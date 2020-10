Colpo del Manchester United: arriva Cavani.

Un tweet della società nella giornata di ieri ha ufficializzato il passaggio di Edinson Cavani dal Paris Saint-Germain al Manchester United, dopo una settimana di corteggiamento da parte del club inglese, che aveva inoltre messo l’occhio su un altro giocatore: Luka Jovic, il quale però è rimasto nel Real Madrid.

Inizia, dunque, una nuova avventura per l’attaccante uruguagio, in un campionato totalmente differente da quello in cui ha giocato negli ultimi sette anni. Cavani aveva inoltre avuto l’interessamento di altre squadre negli ultimi mesi, quali Juventus e Benfica, che però hanno poi optato per altri obiettivi.



Il 33enne classe ’87 saluta quindi Parigi dopo aver collezionato 301 presenze e 200 reti e aggiungendo al suo palmarés sei campionati francesi, quattro Coppe di Francia, cinque Coppe di Lega e sei Supercoppe francesi.

Con il Manchester United ha raggiunto un accordo per un contratto annuale con opzione di rinnovo per un altro anno e ha deciso di indossare la maglia numero 7, che dall’addio di CR7 non ha portato molta fortuna ai Red Devils (si ricordano i casi di Owen, Valencia, Di Maria, Depay e dell’interista Sanchez).

El Matador ha intanto salutato la sua ormai ex squadra e raggiungerà presto gli allenamenti del suo nuovo allenatore Ole Gunnar Solskjaer.