Juventus, il caso Dybala: settimana decisiva? Le panchine, lo sfogo di Crotone e il rinnovo. Ecco i dettagli

Momento difficile in casa Juventus per quanto riguarda la situazione con l’attaccante argentino Paulo Dybala. Il calciatore ex-Palermo sta vivendo una situazione difficile riguardo diversi aspetti. Il primo aspetto è il rinnovo con la Juventus che non arriva e l’argentino non si sente tutelato, quantomeno non come vorrebbe. Il secondo aspetto è dovuto al carattere fisico e i vari problemi fisici che hanno compromesso sia il finale della scorsa stagione e sia l’inizio della nuova. Per finire si aggiunge la situazione con il tecnico bianconero, Andrea Pirlo, che nelle prime due trasferte ha scelto di non utilizzarlo neanche per un minuto. E’ un Dybala sorridente in favore di telecamera ma che si arrabbia dietro alle quinte, quello che abbiamo visto a Crotone: un paio di like ai tweet che sottolineavano la stranezza della sua presenza a Crotone per poi non giocare e lo sfogo di frustrazione con Fabio Paratici nel tunnel dello stadio Enzo Scida. Ecco di seguito maggiori dettagli.

Juventus-Dybala: la situazione si fa sempre più difficile

La situazione tra l’attaccante argentino e la società bianconera non è delle migliori, con Dybala che non si sente tutelato come vorrebbe. L’attaccante argentino, che nell’estate 2019 era stato ad un passo da lasciare i bianconeri (per volere della società), vuole essere centrale nel progetto di Andrea Pirlo (anche fuori dal campo) e quindi chiede anche un aumento dell’ingaggio. La società non è in parte d’accordo con il calciatore e la trattativa in questo periodo è andata via via ad arenarsi, tra richieste sempre più stringenti e proposte legate al momento di crisi. Questa situazione, però, con il passare del tempo sta diventando sempre più complicata e le pretese di Dybala rischiano di diventare costose, perché più passa il tempo e più la scadenza del contratto si avvicina. Per questo, già in settimana è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza bianconera e Jorge Antun (agente di Dybala).