È l’ultimo giorno di calciomercato. Questa sera, alle ore 20, si chiuderà la finestra “estiva” di mercato. Finestra di mercato un po insolita rispetto agli altri anni: iniziata martedì 1 settembre e conclusasi oggi lunedì 5 ottobre, invece dei soliti mesi estivi pieni di colpi di mercato, a causa della pandemia Coronavirus che ha cambiato le date della nuova stagione calcistica. Intanto, diverse squadre stanno lavorando agli ultimi colpi per rinforzare la propria rosa e l’Hotel Sheraton di Milano, casa del calciomercato, è preso d’assalto da procuratori e dirigenti.

In Serie A, uno dei colpi più attesi dell’ultimo giorno di mercato è il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Il Ninja è tornato all’Inter, dopo l’anno di prestito in Sardegna, ma il suo desiderio è quello di poter indossare nuovamente la maglia del Cagliari. Lo scorso anno, Nainggolan ha disputato 29 presenze e messo a segno 6 reti con la maglia rossoblu.

Però, c’è un intoppo nella trattativa: l’Inter non si smuove dalla sua richiesta e l’accordo con il Cagliari non è stato trovato. E mancano sempre meno ore alla fine del calciomercato.

Nainggolan Cagliari, l’Inter non vuole svendere il Ninja

La voglia di Nainggolan di ritornare a Cagliari è tanta: il Ninja era tornato a giocare ad alti livelli in Sardegna e sembrava aver ritrovato anche quella serenità persa nel corso delle ultime stagioni. Inoltre, in un centrocampo così folto come quello dell’Inter, rischia anche di non trovare posto e giocare poco. Infatti, l’accordo tra il giocatore e il Cagliari è stato trovato già qualche giorno fa: il presidente Giulini confermò che si era trovato un accordo con il centrocampista belga fino al 2023.

L’Inter ha sempre chiesto 12 milioni per Nainggolan e il Cagliari ha provato a inserire qualche giovane contropartita per far abbassare il prezzo del cartellino. Ma la società nerazzurra non vuole fare sconti a nessuno. Se non si troverà una soluzione nel giro delle prossime ore, Nainggolan resterà all’Inter.