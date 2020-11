Calciomercato, i classe 2000 più forti ed il loro valore

Nei maggiori campionati europei, spiccano i giovani talenti classe 2000. Sono calciatori giovanissimi ma già campioni ad alti livelli. Transfermarket ha voluto stilare, così, una classifica dei più forti calciatori nati nel 2000 e il loro valore di calciomercato. In questa particolare classifica sono presenti ben due italiani e altri due giocano in Serie A, ma il podio appartiene ai giovani talenti che militano in Bundesliga. Ecco di seguito la classifica e il valore di ogni calciatore presente.

Calciomercato – Il valore dei calciatori classe 2000

Questa classifica sarà composta da ben 25 giovani talenti (quindi 25 posizioni) e in ognuna posizione sarà specificato il club e il valore, secondo Transfermarket, del giovane talento. Partiamo dalla 25esima posizione fino ad arrivare alla prima:

25) TETE’ (20 anni) – Shakhtar Donetsk: valore di mercato 17 milioni;

24) TARIQ LAMPTEY (20 anni) – Brighton: valore di mercato 18 milioni;

23) ANTONY (20 anni) – Ajax: valore di mercato 18 milioni;

22) SERGINO DEST (20 anni) – Barcellona: valore di mercato 20 milioni;

21) MAX AARONS (20 anni) – Norwich: valore di mercato 22 milioni;

20) PEDRO NETO (20 anni) – Wolverhampton: valore di mercato 22 milioni;

19) MARASH KUMBULLA (20 anni) – Roma: valore di mercato 25 milioni;

18) RYAN SESSEGNON (20 anni) – Hoffenheim: valore di mercato 25 milioni;

17) DOMINIK SZOBOSZLAI (20 anni) – Salisburgo: valore di mercato 25 milioni;

16) DWIGHT MCNEIL (20 anni) – Burnley: valore di mercato 25 milioni;

15) MOISE KEAN (20 anni) – Paris Saint-German: valore di mercato 25 milioni;

14) OZAN KABAK (20 anni) – Schalke 04: valore di mercato 29 milioni;

13) TRINCAO (20 anni) – Barcellona: valore di mercato 30 milioni;

12) REECE JAMES (20 anni) – Chelsea: valore di mercato 30 milioni;

11) JONATHAN DAVID (20 anni) – Lille: valore di mercato 30 milioni;

10) BOUBACAR KAMARA (20 anni) – Marsiglia: valore di mercato 32 milioni;

9) SANDRO TONALI (20 anni) – Milan: valore di mercato 32 milioni;

8) CALLUM HUDSON-ODOI (20 anni) – Chelsea: valore di mercato 35 milioni;

7) FERRAN TORRES (20 anni) – Manchester City: valore di mercato 45 milioni;

6) DEJAN KULUSEVSKI (20 anni) – Juventus: valore di mercato 45 milioni;

5) VINICIUS JUNIOR (20 anni) – Real Madrid: valore di mercato 50 milioni;

4) PHIL FODEN (20 anni) – Manchester City: valore di mercato 60 milioni;

3) ERLING HAALAND (20 anni) – Borussia Dortmund: valore di mercato 80 milioni;

2) ALPHONSO DAVIES (20 anni) – Bayern Monaco: valore di mercato 80 milioni;

1) JADON SANCHO (20 anni) – Borussia Dortmund: valore di mercato 117 milioni.