Calciomercato Buffon: aria di divorzio, a maggio via dalla Juventus

Calciomercato Buffon, il numero uno bianconero nonché ex campione del mondo nel 2006 e vice campione d’Europa nel 2012 con la nazionale italiana, giunge oggi a una data oltre la quale non potrà più attendere: il 23 maggio. Quest’ultima sarà la giornata di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Se fino a tale data la Juventus non si sarà fatta sentire allora per l’ex numero uno bianconero sarà il momento di trovare altre strade da percorrere. Gigi Buffon è considerato uno dei portieri più forti nel mondo del calcio, ci potrebbe essere un valido addio?.

Calciomercato Buffon, una scelta non facile

Per Gigi Buffon, vincitore di dieci campionati di Serie A (record assoluto), non sarà facile prendere questa decisione. Ad aggiungere una difficoltà è la pandemia che quest’anno ha costretto il portiere la maggior parte delle volte, fuori dal campo. Resta la Coppa Italia, nella quale è lui il titolare. Ci sono sicuramente ulteriori lati positivi come i buoni rapporti con la società e ovviamente con il tecnico Andrea Pirlo, si aggiunge l’ottimo lega a Szczęsny.

Al momento nessuna offerta per il portiere della nazionale

C’è aria di divorzio? Secondo gli ultimi aggiornamento la società bianconera non si è ancora fatta avanti per un eventuale prolungamento del contratto. Tuttavia all’orizzonte, non ci scorgono top club che possano volerlo come titolare. Per un certo periodo si era parlato del Porto, ma poi è tutto sfumato.