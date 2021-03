Calciomercato Roma, addio a Pau Lopez: Raiola offre Areola

La rivoluzione della Roma continua anche a fine stagione. L’obiettivo di Tiago Pinto è quello di ridurre gli ingaggi, ma soprattutto di portare quanti più giovani possibili nell’organico. Uno svecchiamento della rosa è in atto. Tra gli addii ci sarà anche quello di Pau Lopez, oramai imminente. La società giallorossa è sulle tracce di un buon sostituto, in vista degli impegni importanti del prossimo anno.

Calciomercato Roma, idea Areola

L’idea di puntare su questo portiere arriva da Mino Raiola. Il procuratore spinge la Roma verso Alphonse Areola. L’estremo difensore, di proprietà del Fulham, in questa stagione è in prestito al Paris Saint Germain. Molto conosciuto e stimato nel suo ruolo perché portiere della Nazionale francese con la quale ha vinto il Mondiale del 2018. Areola ha 28 anni e si aggiunge alla lista dei portieri vicino alla Roma in vista dell’addio di Pau Lopez. Il giocatore del Fulham ha un valore intorno ai 30 milioni di euro ed è una cifra sulla quale bisogna ragionare, visto che la società ha intenzione di ridurre gli ingaggi. Ma la priorità dei Friedkin è quella di portare in rosa un portiere di grande esperienza. Altre voci danno la società interessata a Pierluigi Gollini, portiere 26enne dell’Atalanta.