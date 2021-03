Cristiano Ronaldo-Real Madrid, dalla Spagna ormai sono sicuri

Cristiano Ronaldo-Real Madrid, dalla Spagna ormai sono certi. Zidane approva il ritorno del portoghese, pronto ad affidargli le redini dell’attacco dei Blancos.

Da trascinatore della Juventus, a vero e proprio problema. Cristiano Ronaldo in queste ultime uscite ha deluso le aspettative della squadra e dei tifosi, facendosi trovare assente nelle azioni. Sui social si sono scatenati in tanti dopo il suo errore in barriera che è costato il gol del Porto e la successiva eliminazione dalla Champions. Ora per CR7 è tempo di scelte e di capire cosa porterà il futuro. In queste ore continuano a circolare voci su un suo possibile addio a fine stagione e sono tante le piste che potrà percorrere, tra cui PSG e Real Madrid.

Cristiano Ronaldo-Real Madrid, in Spagna sono ormai sicuri

Quando sei CR7 è normale sentire continue notizie di possibili nuove destinazioni. Ora, più delle altre volte, queste notizie si stanno facendo sempre più insistenti. Il fuoriclasse portoghese, uomo dei record, secondo molti media potrebbe fare ritorno in Spagna, in particolar modo al Real Madrid. A lanciare questa vera e propria bomba di mercato ci ha pensato “El Chiringuito Tv“. Il canale televisivo iberico ha affermato che ci sarebbe stato un incontro tra Jorge Mendes, procuratore di CR7, e la dirigenza dei Blancos. Da come si è potuto capire, un possibile ritorno del numero 7 juventino al Real sarebbe gradito dal tecnico Zinedine Zidane, pronto a ridargli le redini dell’attacco. Un ritorno clamoroso dopo tre stagioni con la maglia bianconera, in cui pesa, però, lo spettro della Champions League.

Intanto CR7 su Instagram: “La storia non si cancella e si scrive ogni singolo giorno”

Cristiano Ronaldo, attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, è tornato a parlare dopo l’eliminazione dalla Champions League: “Più importante del numero di cadute che fai nella vita, è quanto velocemente e quanto forte di rimetti in piedi… I veri campioni non si piegano mai! La nostra concentrazione è già sul Cagliari nella lotta per la Serie A, nella finale di Coppa Italia e in tutto ciò che ancora si può raggiungere in questa stagione. È proprio vero che il passato appartiene ai musei, ma fortunatamente il calcio ha memoria… E anche io! La storia non si cancella, si scrive ogni singolo giorno con resilienza, spirito di squadra, persistenza e tanto duro lavoro. Chi non capisce questo non raggiungerà mai gloria e successo. Fino Alla Fine“, ha scritto CR7.