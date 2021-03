Haaland in Spagna e la Juve prenota un giocatore del Real

Haaland in Spagna. Questo lo scenario che si è aperto nelle ultime ore. Il presidente del Real Madrid non si è mai mostrato entusiasta di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo nella capitale spagnola. Il portoghese, che ormai ha raggiunto la “veneranda” età di 36 anni, per Florentino Perez guadagna troppo. La dirigenza dei blancos preferisce investire su un giovane, e gli occhi sono puntati sul giovane talento norvegese del Borussia.

Haaland in Spagna, Benzema a Torino?

Secondo voci rimbalzate dalla Spagna, Florentino Perez e gli altri dirigenti del Real avrebbero lavorato sotto i radar, per dare a Zidane uno dei giocatori attualmente più forti al mondo. Le parti si sarebbero già accordate, e l’operazione dovrebbe ammontare a circa 140 milioni di euro. L’eventuale chiusura della trattativa potrebbe essere un segnale dell’addio di Benzema ai blancos già a partire dal termine di questa stagione. La Juve sarebbe intenzionata a cambiare qualcosa in attacco, complice anche il probabile ritorno di Morata in Spagna, sponda Atletico Madrid. I Colchoneros per l’acquisto definitivo di Alvaro chiedono 45 milioni di euro, una cifra ritenuta esorbitante dalla Vecchia Signora. Tuttavia le prestazioni future della punta spagnola potrebbero spingere i dirigenti bianconeri a fare questo sforzo

Juve: CR7 si, CR7 no….Un dilemma di cui potrebbe approfittare il Psg

Cristiano Ronaldo, dopo la debacle di domenica contro il Benevento, è finito sul banco degli imputati. Da qualche giorno a questa parte si susseguono le voci che lo vorrebbero lontano da Torino il prossimo anno, anche se stamane le parole di Pavel Nedved hanno momentaneamente posto fine a questo tormentone. Il Paris Saint Germain resta alla finestra ed ha già iniziato a corteggiare a suon di milioni di euro, sia il portoghese che Lionel Messi. Tutto fa presupporre che, qualora la Pulce non dovesse muoversi da Barcellona, i francesi punterebbero tutto su CR7, che potrebbe cedere alle avances dei parigini di fronte un’offerta stellare.