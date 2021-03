Juventus attenta, il Liverpool punta Dybala: maxi offerta per la Joya

Paulo Dybala potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione. Secondo le ultime indiscrezioni arrivate dalla Spagna, il giocatore è il prossimo obiettivo del Liverpool. L’attaccante argentino ha un contratto con la società bianconera fino al prossimo giugno del 2022. Al momento non è ancora stata trovata un’intesa per il rinnovo.

Juventus, Dybala verso la Premier

A riportare la notizia è Fichajes.com, secondo il quale l’argentino, sempre più lontano dai progetti bianconeri, e fuori anche per infortunio da 2 mesi, potrebbe abbandonare Torino alla volta della Premier. I Reds hanno già pronta l’offerta per portare la Joya a Liverpool, che a fine stagione potrebbe perdere il suo bomber, Salah. L’offerta del club inglese per Dybala è di 70 milioni di euro, la Juve potrebbe liberarsi dell’argentino, con il quale non trova intesa di rinnovo, a causa di una richiesta di ingaggio troppo elevata. L’agente del giocatore ha chiesto 12 milioni a stagione, al momento ne prende 7. Il club di Torino non è disposto ad accettare queste condizioni, quindi l’addio potrebbe essere imminente.

Su Paulo Dybala non si è fiondato soltanto il Liverpool, anche altre due big hanno chiesto l’argentino: Paris Saint Germain e Barcellona. Le migliori squadre d’Europa vogliono l’attaccante della Juventus; la società di Andrea Agnelli farebbe bene a trovare l’intesa con il giocatore e il suo agente per non perdere uno tra i migliori attaccanti. Di sicuro non è stata una stagione fortunata per Paulo, tra infortuni e Covid-19 non è riuscito a dare il meglio. Ma tutti sono a conoscenza delle qualità tecniche del classe 93.