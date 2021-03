Juventus, Dybala verso la Premier: l’Arsenal offre un posto all’argentino

Sempre più vicina la partenza di Paulo Dybala dalla Juventus. L’argentino, avendo meno spazio nella formazione bianconera e un rinnovo lontano, sembra attendere l’arrivo della proposta giusta. Tante le voci sulla sua prossima destinazione, l’ultima è l’Arsenal.

Juventus, l’Arsenal su Dybala

La stagione di Paulo Dybala è stata disastrosa, penalizzata soprattutto da infortuni e positività al Covid-19. L’ultimo problema al ginocchio sembra essere risolto, a breve l’attaccante sarà a disposizione del suo tecnico per aiutare la squadra nel finale di stagione. Nuova opportunità per dimostrare il suo potenziale e quanto potrebbe essere rilevante a Torino. Al momento il giocatore conta 16 presenze, condite da 3 gol e 2 assist; mai così poco durante la sua permanenza con la maglia della Juve. Il contratto, in scadenza nel giugno del 2022, non ha trovato ancora modo di essere rinnovato; l’intesa, con la società della Vecchia Signora, sembra introvabile. Per tali motivi Dybala è già protagonista di numerose indiscrezioni che tentano di allontanarlo dalla società bianconera. A 27 anni, l’attaccante argentino è ancora nel mirino di diverse squadre di alto livello, che aumenteranno anche con il passare delle settimane. L’ultima ad offrire un posto da titolare a Paulo Dybala è l’Arsenal. Gli inglesi cercano giocatori per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione e per ritornare ai grandi livelli, Dybala è soluzione adatta. La Joya con un valore di mercato di 60,00 milioni di euro e si trova al 45° posto tra i giocatori più preziosi a livello mondiale. La squadra dell’Emirates Stadium si è presentata come una possibile meta interessante per questo giocatore che cerca importanza.