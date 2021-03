L’Atalanta ritorna sull’attaccante del Wolfsburg Josip Brekalo. La situazione attuale in vista del mercato estivo

La fine della stagione è sempre più vicina, e le squadre stanno cominciando anche a pensare al futuro: soprattutto nell’ambito del mercato. L’Atalanta sta disputando una grandissima stagione tra un quarto posto che si sta consolidando e una finale di Coppa italia da giocare il 19 maggio contro la Juventus in quel di Roma, ma il calciomercato è sempre un tema che la società affronta in maniera molto dinamica: tenendo presente che il target analizzato è medio alto (in linea con gli obiettivi ambiziosi della Dea). Si guarda in fase offensiva, al dettaglio stiamo parlando dell’attaccante Josip Brekalo, in forza al Wolfsburg . Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione nerazzurra tra trattative interrotte e intenzioni a lungo termine.

Un ritorno più fiducioso in vista dell’estate – Per parlare di Brekalo bisogna ritornare all’ultima sessione di mercato estiva. L’Atalanta era vicinissima al suo acquisto, ma ad un certo punto la trattativa viene completamente interrotta. Il motivo? L’altro Josip (Ilicic) stava riscontrando un miglioramento tanto rapido quanto promettente dopo aver subito la depressione, e l’inserimento di un nuovo giocatore poteva rendere la coperta troppo lunga. A distanza di mesi, la società nerazzurra è ritornata sull’attaccante: trattativa che verrà ripresa sicuramente in estate. Secondo quanto riportato da TMW, il prezzo del cartellino è di circa 20 milioni di euro, ma non è da escludere qualche controfferta bergamasca. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.