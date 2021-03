Veretout, parla l’agente: “Napoli? Non ci interessa”

Ai microfoni del Corriere dello sport è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Veretout, centrocampista della Roma, classe 1993. Il francese sta facendo un’ottima stagione fino a questo momento, dimostrandosi uno dei più in forma della squadra giallorossa. Proprio di lui si è parlato tra le righe del giornale, sottolineando come il francese non smetti di impressionare e diventare sempre più leader. Ora è a quota 10 gol in campionato più due assist, firmando un piccolo record personale.

Ag. Veretout: “Una grande stagione”

Una stagione straordinaria quella del centrocampista francese, confermata anche dal suo agente. Inoltre emerge una divertente curiosità con il suo assistito: “La grande stagione di Jordan non è inaspettata. Ho sempre saputo delle sue potenzialità e sono sempre stato convinto che potesse giocare a grandi livelli. Siamo felici, ma ci non ancora tante partite da giocare. Io e Jordan abbiamo fatto una nuova scommessa che arriverà a segnare quindici gol in campionato e diciotto stagionali“.

Veretout è attualmente il secondo centrocampista francese nella storia della Serie A ad andare in doppia cifra, dopo Platini: “Jordan deve essere orgoglioso di esserne orgoglioso. Adesso però mi auguro e mi aspetto che la Francia lo convochi“.

Infine capitolo rinnovo, con il francese entrato in ottica Napoli, ma l’agente chiude le porte ai partenopei: “Ne abbiamo parlato, ci aggiorneremo tra un mese per portare avanti la trattativa. Il Napoli? Non ci interessa“.