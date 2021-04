Calciomercato Juventus: parte l’assalto all’attaccante colombiano

La Juventus prova a rinforzare il progetto di Andrea Pirlo con giocatori di rilievo. L’ultima idea, ma non è una novità assoluta, è quella di portare Duvan Zapata a Torino. Il colombiano potrebbe rivelarsi una garanzia giusta per Pirlo e la sua formazione.

Calciomercato Juventus, Zapata il prossimo obiettivo

La Juve ha intenzione di confermare Andrea Pirlo e, allo stesso tempo, di rinforzargli l’organico. La dirigenza bianconera avrebbe, dopo l’ultimo approccio chiuso senza buoni risultati, riattivato l’interesse per il 30enne in forza alla formazione di Gian Piero Gasperini. Zapata, è arrivato a Bergamo nel 2018, dando l’addio alla Sampdoria. La prima punta è stato l’acquisto più costoso della Dea: 26 milioni di euro tra prestito e riscatto. L’attaccante, che quest’anno si è rivelato essenziale per l’Atalanta, sembra non abbia intenzione di andar via, ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport potrebbe lasciare Bergamo.

L’Atalanta non è per nulla flessibile a lasciar andare Zapata, la posizione dei bergamaschi rispetto a un possibile addio del colombiano è chiara: resta in nerazzurro. La sua partenza, però, non è impossibile. Secondo quanto dichiarato dalla stessa società e da Gasperini, l’addio si potrà fare solo ricevendo la cifra non trascurabile di 50 milioni di euro per il suo passaggio in altra squadra. Duvan è il giocatore più prezioso della Dea, il suo valore è di circa 38 milioni. L’Atalanta solo con 50 mila euro farà partire il suo “gioiello“, la Juventus è avvisata.