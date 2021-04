Genoa, colpo in arrivo per la prossima stagione? Ecco il bomber che prenderà il posto di Scamacca

GENOA, OCCHIO AL BOMBER: SCAMACCA DIFFICILMENTE RESTERA’, ECCO CHI PUO’ ARRIVARE – Il Genoa di Ballardini è una squadra tenace, quadrata e, ancora una volta, salva. Nell’anno più duro, iniziato con un 6-0 a Napoli e continuato con un focolaio di Covid, sembravano davvero non esserci speranze per la squadra rossoblu: dall’arrivo dello Zio Balla, però, la crescita è stata davvero spaventosa, e la salvezza è già praticamente ad un passo. In queste condizioni, dunque, è chiaro che la dirigenza inizi già a pensare al futuro ed al mercato estivo. In attacco, insieme al ritrovato Destro ed alla sorpresa Shomurodov, non dovrebbero restare né Pjaca, pronto a far ritorno alla Juve, né Scamacca, diretto alla casa madre Sassuolo per poi magari spiccare il volo. Senza il giovane bomber italiano, gli occhi di Preziosi si sono posati su un attaccante capace di segnare 15 gol in questo campionato: ecco di chi si tratta.

Genoa Simy, occhio al colpo di Preziosi: l’attaccante de Crotone può partire a prezzo di saldo

Per il Genoa Simy sembra essere davvero l’opportunità giusta al momento giusto. L’attaccante nigeriano del Crotone di 28 anni sembra davvero essere esploso in questa stagione, durante la quale è stato capace di gonfiare la rete già in 15 occasioni. Diventato il miglior marcatore della storia dei pitagorici, il bomber dei calabresi è in scadenza nel giugno 2022. Di fatto, dunque, gli resta solo più un anno di contratto: con la retrocessione ormai quasi certa del Crotone, potrebbe decidere di restare in Serie A. Il suo cartellino, teoricamente, avrebbe un valore di circa 10 milioni di euro, magari anche qualcosa di più, ma visto che l’anno prossimo andrà in scadenza potrebbero bastarne molto meno. Il ds genoano Marroccu e il presidente Preziosi avrebbero intenzione di mettere sul piatto un’offerta da 6-7 milioni di euro per convincere Nwankwo Simy a venire a giocare a Marassi: c’è la concorrenza dell’Udinese e di alcune squadre francesi, ma il Grifone sembra in vantaggio. E sarebbe un gran colpo.