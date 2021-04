Giovanni Sartori: “Pessina? Sta disputando un grande stagione: l’Atalanta non se ne priverà. Su Ilicic…”

Attraverso Telelombardia, è intervenuto il Responsabile dell’Area Tecnica dell’Atalanta Giovanni Sartori: tra calciomercato, aneddoti e quello che sarà il futuro della squadra nerazzurra nei prossimi mesi (specialmente in estate). Le voci che girano nelle ultime settimane sono tante, ma il “maestro” dello scouting nerazzurro ha voluto chiarire tutti i punti del caso

Calciomercato Atalanta, le parole di Giovanni Sartori

“Su Ilicic al Milan ho letto tantissime notizie nelle ultime giornate, ma a noi questo interessamento da parte della società rossonera non risulta: è una notizia senza alcun fondamento. Pessina? Potrebbe diventare un giocatore mercato. Sta disputando un grandissimo campionato e ha confermato ciò quello che aveva fatto di buono in quel di Verona, trovando una collocazione precisa sulla trequarti del campo: posizione che gli permette di andare al tiro e fare assist. Sa stare benissimo in campo. L’Atalanta non se ne priverà – continua Giovanni Sartori – così facilmente, ma se nel caso l’Atalanta stessa dovesse fare mercato in uscita, cederà soltanto un giocatore della propria rosa. Noi Kessie l’avevamo visto vincere il mondiale U17 a Dubai, nel dubbio l’abbiamo portato un anno in prestito con diritto di riscatto. Si è presentato il 10 di gennaio con gli infradito, lo sbalzo di temperatura è stato sicuramente traumatico”.