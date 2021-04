Juve, il Real Madrid dice no a Ronaldo. Perez: “Non avrebbe senso”

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha chiuso ogni possibilità di un ritorno di Cristiano Ronaldo in Spagna. Presso i microfoni di El Chiringuito ha dichiarato: “Cristiano non tornerà a Madrid, non avrebbe più senso. Gli voglio molto bene, ci ha dato tanto ma non avrebbe più senso”. Con anche il Manchester United che si è tirato fuori dalla corsa per il 36enne portoghese, le uniche pretendenti possibili in caso di addio alla Juventus rimangono il Paris Saint-Germain o l’Inter Miami di Beckham. Molto probabilmente Cr7 rispetterà il contratto che lo lega ai bianconeri ancora per un anno. Discorso rimandato quindi all’estate 2022, salvo mancata qualificazione in Champions League degli uomini di Pirlo.

Ronaldo al Real Madrid non si farà: c’è qualcuno che lo vuole?

L’ultima dichiarazione di Perez è un altro segnale che i tifosi di questo sport non vogliono accettare: Cristiano Ronaldo sta cominciando a diventare vecchio. Le 36 primavere del portoghese sono il motivo principale della poca attrazione da parte dei top club europei nei suoi confronti. La Juventus fa fatica a pagargli lo stipendio e, se Cr7 non deciderà di rinnovare abbassandosi l’ingaggio, la prossima estate lo lascerà andare volentieri. Ma i club che potrebbero permetterselo preferiscono virare su altri giocatori, dal minor peso specifico ma con anche un numero minore stampato sulla carta d’identità. Ecco perché la scelta del Real è Vinicius e perché i nomi caldi per il mercato estivo sono Mbappé e Haaland. Le grandi squadre europee stanno vivendo un momento di grande difficoltà economica dallo scoppio della pandemia. Per questo, in caso di investimento oneroso, preferiscono puntare su un calciatore di medio-lungo termine. Ed è questo infatti uno dei motivi dietro la creazione della Superlega.