Calciomercato Juventus, anche i bianconeri in corsa per l’attaccante canadese

La Juventus si aggiunge alla folta lista di pretendenti che cercano l’attaccante canadese Tajon Buchanan. Il mercato bianconero inizia a prendere forma e si pensa subito a rinforzare uno dei reparti più importanti: la fase offensiva. Con il dubbio sul futuro degli attuali centravanti, la dirigenza torinese non perde tempo, si segue Buchanan già da oltre un anno.

Calciomercato Juventus, Buchanan per l’attacco del futuro

L’attaccante, classe 1999, attualmente in forza all’N.E. Revolution, è un’ala destra che andrebbe a dare maggiore qualità alla fase d’attacco della Vecchia Signora. Si sta mettendo in mostra già da tempo il giovane talento del New England che milita nella MSL, una delle leghe di calcio più seguite al mondo. Il giocatore ha una lunga lista di club che vorrebbero portarlo via dal N.E. Revolution. In Italia non c’è soltanto la Juventus, la competizione è aperta tra Sassuolo, Napoli, Milan, Parma e Spezia.

Oltre alle italiane, l’ala canadese è seguita con interesse da PSV, Salisburgo e Sporting Lisbona. L’interesse dei bianconeri non è proprio una novità, Fabio Paratici segue il giovane già dalla finestra di gennaio-febbraio del 2020, così come riporta anche TuttoJuve. La pandemia che ha colpito il mondo intero ha poi bloccato l’intesa sul nascere. Nonostante le numerose società che potrebbero fare da ostacolo, la Juve è, senza alcun dubbio, in vantaggio sull’acquisto del canadese.