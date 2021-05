Calciomercato Milan, lotta con il Real Madrid per l’attaccante del Chelsea

Il Milan con un finale di stagione deludente per tutto l’ambiente, dopo mesi trascorsi a dominare, corre ai ripari con il prossimo mercato. Maldini e Massara promettono già scintille per il prossimo calciomercato Milan. L’ultimo obiettivo che si tenta di concretizzare è di portare in Italia un talentuoso attaccante del Chelsea.

Milan, Tammy Abraham negli obiettivi

Con l’arrivo di Tuchel a Londra ha preso il volo la carriera del giovane Tammy Abraham. Non solo rinati soltanto i Blues dopo l’addio a Lampard, ma anche molti singoli giocatori hanno potuto esprimersi alla meglio. Chi ha fatto davvero bene e ha fatto puntare tutti i riflettori su di sé, è il giovane attaccante inglese Tammy Abraham. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, classe 1997, è un talento giovane e dinamico. Gioca soprattutto nel ruolo di centravanti, ma è perfetto anche come ala su entrambe le fasce. Grande forza fisica e si dimostra un buon finalizzatore.

Dopo le esperienze al Bristol City, Swansea City e Aston Villa, è tornato ai Blues per dare una mano, ma adesso sono in tanti a volerlo portare via da Londra, su tutti il Milan. La società rossonera, in buoni rapporti con la società inglese, ha intenzione di inserire Abraham nel proprio organico nella stagione 2021/22. Resta da capire a quali condizioni visto che il giocatore ha un valore intorno ai 45 milioni di euro. Il Milan dovrà trovare l’intesa giusta quanto prima perché sul centravanti si è inserito anche il Real Madrid.