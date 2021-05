Calciomercato Milan: il big in uscita potrebbe portare un rinforzo in difesa

Finale di stagione travagliato per il Milan e Gigio Donnarumma. Dopo il deludente pareggio col Cagliari, la squadra rossonera è costretta a vincere contro l’Atalanta per non rischiare il tanto sperato posto Champions. Ingresso in Champions che porterebbe liquidità alla squadra rossonera e prestigio a livello europeo. Ma, intanto, il portiere ancora non rinnova.

Donnarumma, questione rinnovo

Il rinnovo del contratto del portiere rossonero è molto complicato ed è ormai una storia che va avanti da inizio anno, Raiola chiede 12 milioni e il Milan ne offre 8. A un mese dalla scadenza del contratto non sono stati fatti passi in avanti e, anzi, ci sono sempre più voci che vorrebbero Gigio lontano da Milanello.

Juve? Forse

Una delle possibili mete potrebbe essere Torino. Con Buffon all’addio (si parla di un clamoroso avvicinamento proprio al Milan) e Szczesny sempre più in dubbio dopo la stagione non proprio esaltante, il numero 99 rossonero sarebbe perfetto per la Juventus. Unico scoglio: Raiola. Le commissioni per portare il portiere in bianconero sicuramente risulterebbero altissime così come la richiesta sull’ingaggio. E viste le difficoltà in campionato che sta vivendo la Juve, in caso di mancata qualificazione alla Champions, Gigio sarebbe un affare troppo costoso per le casse bianconere.

Indiscrezioni dalla Spagna

Hanno del clamoroso le voci che provengono dalla Spagna: Gigio al Barcellona. Secondo alcune indiscrezioni la società blaugrana avrebbe fatto dei timidi approcci con Raiola, chiedendo informazioni per il numero 99 rossonero. Mino sarebbe ben disposto a portare il portiere al Barcellona e il Barcellona sarebbe disposto a soddisfare tutte le richieste dell’agente. Dato l’infortunio di Ter Stegen, la squadra spagnola vorrebbe tutelarsi e il nome di Gigio starebbe prendendo sempre più piede nelle ultime ore. La squadra catalana sarebbe disposta anche ad offrire qualche calciatore in cambio e si parla di Umtiti e Junior Firpo, calciatori già avvicinati al Milan nelle scorse sessioni di calciomercato.