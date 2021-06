Spunta un’altra pretendente per Junior Firpo, concorrenza al Milan!

Il Milan era convito di chiudere per Junior Firpo del Barcellona. L’offerta dei rossoneri di prestito a 3 milioni più riscatto a 22 aveva convinto anche i catalani, contenti di monetizzare dalla cessione di Firpo. Ma alla lista dei pretendenti si è aggiunta la Fiorentina. E il Barcellona ora spera nell’asta, convinti di poter racimolare qualche milione in più.

Fiorentina, che caos

La situazione Gattuso ha spiazzato la Fiorentina. La rottura sembra essere stata “voluta” fortemente da Mendes, agente di Ringhio. La problematica sarebbe stata la richiesta dell’agente sulle commissioni per portare Oliveira a Firenze, dal Porto. Oltre ai 20 milioni richiesti dai portoghesi per il cartellino, Mendes avrebbe chiesto ben 8 milioni di euro di commissioni alla viola. Di fronte al no secco di Commisso, Mendes ha messo pressione a Gattuso, promettendogli un top club: il Tottenham. Gli inglesi ci avevano anche provato per Rino, ma hanno rinunciato dopo aver ascoltato le pretese dell’allenatore calabrese. Oltre a ciò era anche già partito l’hashtag dei tifosi degli Spurs #gattusoout. Ora, dopo il mancato affare con Fonseca, e saltato anche Conte e Pochettino, il Tottenham continua la ricerca per il nuovo allenatore. A Firenze, invece, potrebbe arrivare Italiano dello Spezia. E proprio Italiano potrebbe avere Firpo come primo rinforzo.

Junior Firpo: Italia nel futuro?

Il calciatore dominicano – naturalizzato spagnolo – era stato cercato l’anno scorso anche dall’Inter di Conte per le sue qualità in entrambe le fasi. Affare saltato per le pretese economiche del Barcellona che lo valutavano 40 milioni di euro. Ora per Junior Firpo i catalani ne chiedono 25. E da una sponda di Milano, sembra avvicinarsi all’altra. Oltre alla Fiorentina, che ha formalizzato già un’offerta di 20 milioni di euro al Barcellona – per il calciatore pronto un quadriennale a 2,5 milioni all’anno – c’è il Milan, sicuro di riuscire a convincere il laterale del Barcellona. Per Junior Firpo il futuro parla italiano.