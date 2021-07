I sacrifici che all’Inter si dovranno fare, per non essere travolti ulteriormente dalla crisi economica è di vendere, a malincuore, alcuni top player. Hakimi ha già detto addio ai nerazzurri che, nella lista contano anche altri nomi. Vicino all’addio all’Inter, Lautaro Martinez, verso la Premier League puntato dall’Arsenal.

Inter, Lautaro Martinez verso la Premier League

L’attaccante argentino, che ha appena vinto lo scudetto con l’Inter e la Coppa America con l’Argentina, sarebbe un’ottima opzione per il progetto di Mikel Arteta a Londra. Il suo prezzo è di 70 milioni di euro. L’argentino è il candidato ideale per prendere posto nell’attacco dei Gunners che hanno intenzione di rinforzare la propria rosa e tornare competitivi.

Secondo le informazioni raccolte dai colleghi del quotidiano As , la squadra londinese sta guardando Lautaro Martínez, 23 anni. Un attaccante che, senza andare oltre. Tuttavia, a differenza di altre finestre di mercato, che hanno visto grandi manovre, quest’anno sono poche le novità. Lautaro Martinez, che con la maglia albiceleste ha dato dimostrazioni delle sue doti, un potenziale incredibile, a Milano vive all’ombra di Romelu Lukaku. Non è quindi da escludere la sua partenza dall’Italia. Secondo il quotidiano spagnolo As, le prossime settimane saranno decisive per la decisione del futuro del giocatore.

Mikel Arteta ha poche alternative, la pazza idea resta quella di portare Lautaro a Londra, l’ostacolo sono i 70 milioni di euro che chiede la società lombarda. Il club londinese cercherà la giusta strategia per portare via il bomber nerazzurro, ma vara anche alternative: Tammy Abrham del Chelsea è una di queste.