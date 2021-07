Tanti nomi per il mercato della Roma, l’attaccante scelto gioca già in Serie A, non si va molto lontani. Il giocatore che piace a Tiago Pinto e José Mourinho per rinforzare l’attacco giallorosso è più vicino di quanto si pensi. Si tratta di Eldor Shomurodov.

Roma, l’attaccante scelto gioca già in Serie A: Eldor Shomurodov

La società capitolina continua a muoversi per rinforzare l’organico da consegnare a José Mourinho. Tiago Pinto punta a chiudere per Granit Xhaka, ma intanto studia le prossime messo per la fase avanzata. Il general manager giallorosso ha messo gli occhi su Eldor Shomurodov. L’attaccante è in forza al Genoa, risulta essere un profilo che piace a Pinto che vorrebbe presentare nelle prossime ore un’offerta.

Il 27enne uzbeko è arrivato in Italia nel 2020, lasciando il Rostov per vestire la maglia del Grifone. Ha collezionato 31 presenze stagionali, mettendo a segno ben 8 gol. Il Genoa ci tiene al suo attaccante e ne conosce il valore, il prezzo è alto. La società rossoblù chiede intorno ai 20 milioni più una percentuale sulla futura rivendita, ma i giallorossi non vorrebbero spendere più di 15 milioni. Nei prossimi giorni si cercherà l’intesa definitiva per far approdare l’uzbeko in capitale già nelle prossime settimane. Intanto lo Special One e la sua Roma sono in ritiro in Portogallo per la preparazione in vista della nuova stagione, tra l’altro sempre più vicina.

Secondo le ultime dichiarazioni riportate da Corriere dello Sport, Tiago Pinto è già pronto con l’offerta e per l’incontro con gli agenti del giocatore del Genoa.