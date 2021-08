Calciomercato Roma, accordo con il Chelsea per l’attaccante

Momenti frenetici per il calciomercato Roma, accordo con il Chelsea per portare in capitale l’attaccante inglese. Tammy Abraham è l’ultimo obiettivo prefissato da Mourinho e Tiago Pinto.

Calciomercato Roma, accordo con il Chelsea: Tammy Abraham vicino

E’ nell’aria da un po’ l’idea di puntare sull’attaccante dei Blues. Secondo le ultime news riportate da Corriere dello Sport, la Roma e il Chelsea hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Tammy Abraham in giallorosso. Il trasferimento avverrebbe con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro pagabili in 4/5 stagioni.

Classe 1997, inglese, cresciuto nel Chelsea, Abraham arriva in capitale per sostituire Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, vicino all’addio già da mesi, è vicino all’Inter. Trattative in corso importanti che consentirebbero alla Roma di inserire nel proprio organico un attaccante di livello. Tammy gioca prevalentemente nel ruolo di centravanti, ma può agire anche da ala su entrambe le fasce. Il giocatore del club inglese, con il quale ha vinto l’ultima edizione della Champions League è dotato di buona tecnica e forza fisica, si dimostra un buon finalizzatore.

Lo Special One conosce bene l’attaccante e le sue qualità, la sua richiesta è precisa, e sa che farebbe grandi cose nel reparto offensivo dei giallorossi. La trattativa ha soltanto due ostacoli da superare. Il primo è legato all’ingaggio. Tiago Pinto ha offerto a Abraham un ingaggio da 4 milioni di euro netti a stagione, l’inglese ne vorrebbe invece cinque netti. Il secondo ostacolo si chiama Arsenal. I Gunners hanno intenzione di prelevare l’attaccante dal Chelsea. Le prossime ore saranno decisive.