Sempre più insistenti le voci di un addio vicino di Romelu Lukaku e di Lautaro Martinez. All’Inter, obiettivo attaccanti, i giocatori in lista sono tanti. La dirigenza nerazzurra valuta i profili migliori per aiutare la formazione a restare competitiva anche nella prossima stagione. Le ultime ore hanno visto un ritorno di fiamma con Edin Dzeko, ma non è l’unico in lista, i nomi per l’attacco della Beneamata sono diversi.

Inter, obiettivo attaccanti: i giocatori in lista

Si sa, in casa Inter si cerca un altro attaccante per completare il reparto a disposizione di Inzaghi. Dopo il no secco della Fiorentina a 50 milioni per Dusan Vlahovic, è ormai testa a testa tra Duvan Zapata e Joachin Correa. I due profili sono simili a livello economico e tecnico. L’Atalanta per il colombiano chiede 35 milioni di euro, mentre per l’argentino il prezzo è imposto a 30 milioni.

I soldi per un buon attaccante dovrebbero esserci, con la vendita del belga l’Inter avrà a disposizione circa 50 milioni di euro per rinforzare il reparto. Con i soldi che rientreranno si farà un po’ di mercato per completare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Intanto c’è da sottolineare che non occorre solo rimpiazzare Lukaku, presto potrebbe partire anche Lautaro Martinez, ma non è ancora certo. Inoltre in caso di permanenza dell’argentino, restano due tasselli ancora mancanti: anzitutto una quarta punta da affiancare a Lautaro Martinez, Sanchez e Dzeko (quasi fatta per l’attaccante bosniaco) e il terzino destro, con Nandez del Cagliari ancora in attesa e Dumfries. Grandi manovre attendono il rush finale del mercato nerazzurro.