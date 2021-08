Continuano i sondaggi a Torino e, per i prossimi acquisti alla Juventus idea serba per la difesa. Tra i nuovi obiettivi, seppur da valutare, c’è il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic.

Juventus, idea serba per la difesa: Nikola Milenkovic nel mirino

La Vecchia Signora di Torino continua a lavorare sul mercato e, come tutte le grandi, con l’obiettivo di finire le sue opzioni di acquisti per dare forma alla sua rosa. In questo caso la Juve è in attesa di operazioni e movimenti come il futuro di Daniele Rugani. Non solo, anche Merih Demiral è in procinto di lasciare Torino, direzione Bergamo. I due potrebbero lasciare Torino nelle prossime settimane e tra le nuove idee c’è il nome di Nikola Milenkovic della Fiorentina.

La Juventus è finita sulle orme del serbo della Fiorentina, classe 1997, che nelle stagioni con la maglia della Viola ha dimostrato le sue qualità. Sicuramente un giocatore essenziale per la formazione toscana che per lasciarlo partire chiede un prezzo alto. La società bianconera cercherà l’intesa giusta con il club di Commisso, non sarà semplice, la cifra che i toscani chiedono è intorno ai 16 milioni di euro. Le due cessioni in difesa, Rugani e Demiral, porterebbero cash per l’operazione Milenkovic che piace molto a mister Allegri.