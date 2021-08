Juventus, ultimo colpo di mercato: tutte le operazioni bianconere

Ultime ore per poter apportare rinforzi alle proprie squadre per le società di calcio. Alla Juventus ultimo colpo di mercato, si sono chiuse le operazioni estive con il giocatore del PSV Eindhoven.

Juventus, ultimo colpo di mercato: tutte le trattative dei bianconeri

Un mercato poco entusiasmante quello della Juventus che, allo stesso tempo, ha visto anche andar via Cristiano Ronaldo. Una Vecchia Signora impoverita nell’attacco, CR7 ha messo a segno 29 gol in Serie A la scorsa stagione. Il capocannoniere dell’ultimo campionato italiano è andato al Manchester United. Adesso Allegri dovrà reinventare la sua formazione. Intanto, sembra non dover arrivare più nessun giocatore alla Continassa. L’ultimo colpo messo a segno dalla dirigenza piemontese è Mohamed Ihattaren, centrocampista del PSV che andrà però in prestito alla Sampdoria. Il 19enne di origini olandesi è stato classificato come uno dei 50 giocatori più promettenti d’Europa.

Mentre Ihattaren viene trasferito a Genova, a Torino si fa il bilancio del mercato estivo. A conti fatti il girone di ritorno di Massimilano Allegri al club e l’ingaggio di Federico Cherubini al posto di Fabio Paratici hanno segnato una svolta radicale in un club che nelle ultime quattro stagioni ha subito un continuo regresso. Questa sessione di mercato ha visto l’arrivo di Moise Kean, Kaio Jorge e Manuel Locatelli. Queste sono state le tre incorporazioni di una Juventus che sembra aver perso, definitivamente, l’egemonia nel Calcio italiano. Il calciomercato bianconero dovrebbe essersi concluso così, a meno che non ci siano eventi eclatanti nelle ultime 4 ore. Sembra sfumato, definitivamente, l’arrivo di Mauro Icardi dal PSG.