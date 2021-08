Novità a Roma, José Mourinho prepara quattro partenze in vista delle restanti due settimane di mercato estivo. L’ultimo addio è stato quello ad Edin Dzeko, nell’aria già da tempo, adesso tocca ad altri 4 giocatori. In questo modo si fa “spazio” e cassa per le nuove entrare in arrivo.

Roma, José Mourinho prepara quattro partenze

Ha sempre avuto le idee molto chiare lo Special One, da quando è approdato in Capitale, sa quello che deve fare anche con la Roma. Il portoghese ha messo in chiaro con la società quali giocatori vuole per la prossima stagione. Adesso la Roma sta lavorando per cedere il passo a diversi giocatori. Quelli più vicini alla partenza sono: Amadou Diawara, Carles Pérez, Robin Olsen e Andrea Florenzi.

Per i primi due la società giallorossa potrebbe avvicinarsi ai 30 milioni di euro di trasferimenti. Per il centrocampista guineano, il Wolverhampton offrirebbe circa 15 milioni di euro. Infine, sembra che l’attaccante spagnolo abbia destato l’interesse del Newcastle United, che potrebbe offrire fino a 14 milioni di euro per farlo trasferire alle Gazze. Per Robin Olsen e Alessandro Florenzi i prestiti sono la norma, con Sheffield e Milan alla finestra, club che hanno mostrato interesse, rispettivamente al portiere e al difensore.

Mentre le uscite serviranno per dare nuove occasioni ai giocatori che non avrebbero spazi nel progetto di Mou, la Roma fa anche cassa. I soldi aiuterebbero la società dei Friedkin a portare a Roma i nuovi profili puntati, il primo è Abraham dal Chelsea.