Calciomercato Salernitana: nel mirino il terzino della Fiorentina

Il calciomercato Salernitana si muove nonostante non sia ancora arrivato il nuovo proprietario (scadenza fissata entro la fine dell’anno corrente). La squadra campana penultima nella classifica di Serie A, vuole giocare d’anticipo in ottica del mercato invernale e mettere a disposizione di Colantuono dei rinforzi da subito pronti.

Tra i vari profili sondati soprattutto nel reparto difensivo, il nome di Aleksa Terzic, terzino serbo della Fiorentina, sembra superare la concorrenza e balzare in cima alle preferenze della società granata.

Calciomercato Salernitana: Aleksa Terzic potrebbe essere il primo rinforzo per Colantuono

Il calciatore attualmente in forza alla squadra viola è un interessante classe ’99. La giovane promessa del calcio serbo è un titolare inamovibile della nazionale Under21 e inoltre vanta anche 3 presenze con quella maggiore. Nell’ultima stagione si è distinto in Serie B nelle file dell’Empoli e con i toscani è stato uno dei protagonisti della promozione nel massimo campionato.

Quest’anno non riesce a trovare spazio con la formazione viola e quindi accetterebbe di buon grado il trasferimento in una squadra che tenda a dargli minuti nelle gambe e punti su di lui.

Il valore del cartellino è di circa 2milioni di euro ma la Salernitana con ogni probabilità punterà a prenderlo in prestito gratuito, aggiungendo magari una clausola per il riscatto.