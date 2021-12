Calciomercato, il Manchester City su Leao. Ecco i dettagli

La prossima sessione di calciomercato prevede già dei colpi di scena. Secondo le ultime voci, e riportato anche da Sport Witness, il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe interessata ad un calciatore di Serie A e lo vorrebbe già nella sessione invernale, che inizierà tra meno di un mese (inizio 3 gennaio 2022 e fine 31 gennaio 2022). Il giocatore in questione, come detto proprio da Pep Guardiola, è un portoghese. Facendo alcuni calcoli, non troppo complicati, l’unico calciatore portoghese (togliendo Rui Patricio che è un portiere) è il milanista Rafael Leao.

Manchester City su Rafael Leao? I dettagli

Rafael Leao, che al momento è infortunato (lesione muscolare al bicipite femorale), potrebbe quindi lasciare la Milano rossonera con destinazione Manchester. Il 22enne attaccante portoghese è stato osservato più volte dagli emissari dei Citizens ed è molto apprezzato da Pep Guardiola. Il Manchester City sta pensando all’attaccante rossonero per sostituire Ferran Torres nel caso si concretizzasse la cessione al Barcellona. Inoltre, Pep Guardiola vorrebbe Rafael Leao già nella sessione invernale di calciomercato ma il Milan fa pressione per non perdere uno dei calciatori più talentuosi della rosa, almeno non fino a giugno. L’attaccante portoghese ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2024 e il suo valore di mercato si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro.