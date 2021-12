Il Milan su un bomber proveniente dalla serie B. Arriverà a gennaio?

Lorenzo Lucca, nato il 19 settembre 2000, attaccante di proprietà del Pisa è il profilo giusto per l’attacco del Milan. Con i suoi 201 centimetri, il gigante della squadra toscana, dotato di rapidità e fiuto del gol, corrisponde perfettamente alla figura cercata dai rossoneri. Il Milan ci proverà fin da gennaio ad averlo, anche se sembra più probabile che il suo arrivo sarà per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Lorenzo Lucca sarà il prossimo bomber del Milan?

Lorenzo Lucca, in questa stagione con la maglia del Pisa, in serie B, ha totalizzato 11 presenze e 6 gol. Lo scorso anno il giocatore ha militato in Serie C con la maglia del Palermo, lasciando il segno con 14 gol in 30 presenze. Ciliegina sulla torta nel 2021 la convocazione con la Nazionale Under 21, dove ha messo a segno anche il suo primo gol. E pensare che nel dicembre 2019 fu scartato dalla primavera del Torino. Ripartito dalla serie D, in poco tempo è riuscito a conquistare tutti gli addetti ai lavori. Arrivato al Pisa per 2 milioni di euro, ha un contratto fino al 2026. Ma, sulle tracce del nuovo Ibra, così come lo definiscono in tanti, c’è il Milan. Società rossonera che, sembra essersi mossa prima delle altre per avere il giocatore. Offerte che arrivano anche dall’estero, e in Italia, anche la Juventus è interessata. Valore di mercato che si dovrebbe aggirare intorno ai 20 milioni di euro. Di sicuro il Milan proverà ad anticipare le sue concorrenti di mercato e provare ad acquistare Lucca anche nella imminente sessione di calciomercato. Vedremo se il colpo andrà a buon fine.