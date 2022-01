Calciomercato Milan: si va verso l’affondo decisivo per il difensore olandese

Sven Botman, difensore olandese classe 2000 del Lilla è il profilo che il Milan ha individuato per sistemare la difesa dopo l’infortunio di Kjaer. Dal forte interessamento iniziale da parte della società rossonera, si è avuto un raffreddamento della trattativa che sembrava tramontata, fino alle ultime ore che potrebbero essere decisive per il trasferimento a Milano. Ma c’è da accontentare il Lilla e, la cosa non è del tutto semplice e soprattutto non in questa finestra di mercato. La squadra francese chiede tra i 35 e i 40 milioni di euro, il Milan punta a convincere il giocatore che, ha già rifiutato il trasferimento al Newcastle.

Ecco chi è il difensore corteggiato dal Milan

Sven Botman, 22 anni compiuti da pochi giorni, è considerato uno dei migliori giovani difensori in circolazione. Il Milan lo sa e infatti sta facendo il possibile e l’impossibile per arrivare a lui fin da subito, dopo gli infortuni di Kjaer e Tomori. Ma con quali speranze reali di averlo già in questa finestra di mercato? Fino a ieri poche, ma le ultime ore hanno riavvivato la trattativa in maniera concreta. E allora i tifosi rossoneri possono sperare. Botman è un mancino naturale, dotato di un gran fisico dall’alto dei suoi 195 cm. E’ al Lilla dal 2020, squadra con la quale ha disputato 49 partite segnando 1 rete.