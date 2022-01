Calciomercato Serie A: tutti gli acquisti ufficiali, la Fiorentina parte fortissimo

Il calciomercato di Serie A si è aperto il 3 Gennaio e alcuni colpi importanti sono stati messi a segno. Sicuramente tra le squadre più attive c’è la Fiorentina, che ha effettuato due acquisti di assoluto livello. Per essere un mercato di “riparazione” l’inizio è stato scoppiettante, vedremo fino al 31 gennaio, ultimo giorno di calciomercato, che altri “botti” ci saranno. La Juventus troverà l’attaccante giusto e aprirà di conseguenza alla cessione di Morata? Il Milan riuscirà a prendere il difensore? La Roma concretizzerà il centrocampista? E le altre squadre, come si muoveranno? Questo è il bello del calciomercato. In ogni sessione non c’è mai una cosa certa e una risposta sicura a tutti questi interrogativi.

Ecco gli acquisti ufficiali del calciomercato

In ordine cronologico ecco tutti gli acquisti del calciomercato invernale iniziato il 3 gennaio. Parte subito forte la Fiorentina che all’apertura del mercato acquista Jonathan Ikonè dal Lille, giocatore 23enne, esterno offensivo francese molto forte e molto ambito da altre squadre. Se lo aggiudica la Fiorentina. Fabio Depaoli passa in prestito dalla Sampdoria al Verona. Matteo Lovato, difensore di 21 anni va in prestito dall’Atalanta al Cagliari. Rinforzo ottimo per il Cagliari di Mazzarri. Ruan Tressoldi, difensore centrale di 22 anni arriva al Sassuolo dal Gremio; Michael Cuisance dal Bayern Monaco passa al Venezia fino a giugno 2025. Hefti e Ostigard li acquista il Genoa. Hefti arriva a titolo definitivo dallo Young Boys, è un esterno di centrocampo classe 1997. Ostigard, difensore norvegese 22enne arriva dal Brighton in prestito. Al Napoli arriva in prestito secco il difensore inglese classe 1997 Alex Tuanzebe. Dall’Arsenal arriva alla Roma Niles, centrocampista inglese, anche qui con la formula del prestito secco. Ultimo in ordine cronologico, ma uno dei più importanti colpi di mercato messi a segno finora, quello che riguarda l’acquisto da parte della Fiorentina di Krysztof Piatek. Prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, per il polacco che arriva dall’Herta Berlino. Dopo pochi giorni di mercato la palma dei migliori acquisti se l’aggiudica proprio la Fiorentina che con Ikonè e Piatek puntella una squadra già molto buona. Vedremo se le altre squadre della Serie A sapranno fare di meglio.