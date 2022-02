Inter: pronta la rivoluzione in attacco?

Il calciomercato dell’Inter si preannuncia scoppiettante nella prossima finestra estiva. Secondo un articolo apparso sulla Gazzetta dello Sport Marotta e Ausilio starebbero sondando il terreno per cambiare qualcosa nel reparto offensivo che, nella partita di Champions contro i Red Devils, ha mostrato una certa sterilità. In particolar modo la dirigenza è alla ricerca di un giovane talentoso in grado di sostituire, in futuro, Edin Dzeko.

Calciomercato Inter: dilemma Scamacca- Dybala

Sempre più voci affermano che l’Inter e la punta del Sassuolo sono ormai più che vicini. Marotta starebbe sentendo il Sassuolo ormai da diverso tempo per riuscire a mettere le mani sul cartellino del ventitreenne romano. Il giocatore avrebbe dato il proprio star bene al cambio di casacca, e la trattativa con la società del gruppo Mapei sarebbe stata imbastita sottotraccia. Nonostante questa situazione estremamente favorevole per Scamacca che consentirebbe, in caso di felice esito, la sua consacrazione con l’ingaggio da parte di una big, Beppe Marotta starebbe pensando ad un colpo a parametro zero. Come dimostra la cronaca dell’ultimo decennio il dirigente ex Juve è uno specialista in questo settore (basti pensare all’affare Pogba), e starebbe seriamente pensando di fare una corte spietata a Paulo Dybala. Il contratto che lega la Joya alla Vecchia Signora è in scadenza, e non è stato ancora rinnovato. Antun, l’agente dell’argentino, è atteso a Torino nei prossimi giorni per cercare di giungere ad un accordo. Ma al momento la trattativa resta bloccata con l’Inter che sogna un colpo ad effetto e che farà probabilmente pervenire un’importante offerta al diretto interessato.

Nerazzurri anche su David

Un terzo nome che sarebbe entrato nel mirino nerazzurro è quello del canadese Jonathan David, attualmente in forza al Lille. Autore di oltre dieci reti in Ligue 1 il ventiduenne si è già attirato le simpatie di diversi club europei. Una sua permanenza nell’ex squadra di Maignan appare poco probabile, alla luce delle parole del suo agente che ha già fatto capire l’intenzione del suo assistito di cambiare aria. Ma gli ex campioni di Francia lo valutano 50 milioni di €, cifra che i nerazzurri considerano esorbitante. Inoltre per poter soddisfare le richieste transalpine si dovrebbe procedere ad una serie di cessioni illustri. Per queste ragioni la pista David appare la più complicata da percorrere, con l’Inter che ha in mente l’obiettivo primario del fair play finanziario.