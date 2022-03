Calciomercato Juventus: ritorno di fiamma per un grande bomber

La Juventus ritorna su Suarez. Almeno queste sono le indiscrezioni di mercato che trapelano. Cherubini ritorna a corteggiare l’attaccante attualmente in forza all’Atletico Madrid. Sfiorato il bianconero nell’estate del 2020, vedremo se arriverà alla corte di Allegri nel prossimo calciomercato. Di sicuro se arrivasse, con lui arriverebbero anche tanti e tanti gol in più. Suarez ha giocato in grandi squadre, inizialmente all’Ajax e poi il Liverpool dove in 110 partite ha realizzato 69 gol, il Barcellona dove in 191 partite ha realizzato 147 reti e all’Atletico Madrid dove ancora milita, in 57 gare ha messo a segno 30 gol. La prossima grande squadra sarà la Juventus?

Riuscirà il bomber ad arrivare alla Juventus

Luis Suarez è un attaccante uruguaiano classe 1987 in forza attualmente all’Atletico Madrid. In scadenza di contratto, la Juventus sembra poter tornare su di lui per completare l’attacco. Magari con Morata in probabile uscita, proprio Suarez potrebbe sostituirlo e affiancare Vlahovic in avanti, insieme a Dybala (sempre che riesca a trovare un accordo con i bianconeri). Se l’operazione Suarez andasse a buon fine, Allegri si troverebbe con un attacco formato da un giovane, potente e in rampa di lancio e da un giocatore esperto che fa del gol la sua arma migliore. Insomma 2 super-bomber non da poco!