Inter: un big del centrocampo vuole andare al Flamengo, e critica Inzaghi

“Il mio sogno è giocare nel Flamengo e vincere tutto con questo club”. Queste le testuali parole di Arturo Vidal, il centrocampista in questione, che fa la sua dichiarazione d’amore verso il club brasiliano. Cessione in vista dunque per Vidal che sembrerebbe aver scelto già la propria destinazione. Il cileno ha come obiettivo quello di vincere la Coppa Libertadores proprio con il Flamengo.

Inzaghi criticato dal centrocampista che si propone al Flamengo

Non c’è solo la voglia di andare al Flamengo per Vidal, che non le manda a dire a Inzaghi, e in forma ironica o non proprio, lo critica. Intervistato da TNT Sports Chile, oltre al nuovo amore targato Flamengo dice: “Ho fatto la cresta ossigenata per farmi notare di più da Inzaghi. In questo modo mi nota di più in allenamento e forse mi fa giocare anche di più, visto che ho giocato poche partite. La cosa importante è che tutti hanno visto come ho giocato a Liverpool e che tipo di giocatore riesco ancora ad essere”. Come sempre Vidal non la tocca piano, ne dentro, ne fuori dal campo. Saluti da Arturo Vidal.