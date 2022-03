La Juventus rimette su occhi su Donnarumma dopo il caos Champions League

La Juventus e Gianluigi Donnarumma, un matrimonio che si farà? Forse. Questa è la risposta giusta al momento. Il portiere italiano, attualmente al Psg, sta subendo un processo mediatico-sportivo pesantissimo. Il pasticciaccio di Madrid ha cancellato tutte le buone prestazioni precedenti. Già era in concorrenza con Navas da inizio anno, ora il dualismo si ripropone. Donnarumma che ha un contratto fino al 2026 con cifre importanti, al momento è messo alla gogna da tutti. Vedremo se riuscirà ad uscirne fuori, oppure se alla finestra si affacceranno offerte importanti dall’Italia, più precisamente dalla Juventus.

Donnarumma nel caos, la Juventus ci pensa di nuovo

Se Donnarrumma non riuscisse a reggere la gogna mediatico-sportiva nella quale è finito potrebbe valutare delle offerte alternative per non trovarsi in una squadra, il Psg, che lo sfiducierebbe e gli farebbe perdere la titolarità. Ragion per cui la Juventus è alla finestra. La società bianconera già lo scorso anno aveva messo gli occhi su di lui. Se ci dovesse essere l’occasione siamo sicuri che ci proverà. Ma quanto costerà Donnarumma? Arrivato lo scorso anno a parametro zero al Psg, ha un ingaggio altissimo, al momento pensare a un prezzo è quasi impossibile. Ma già entriamo in altri discorsi che adesso non si possono fare. Una cosa certa rimane: la Juventus per il giocatore c’è sempre stata e probabilmente sempre ci sarà.