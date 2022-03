Lazio: Luiz Felipe, rinnovo o partenza? Ecco la decisione

Luiz Felipe non rinnoverà il contratto con la Lazio. Il suo futuro sarà in Spagna, destinazione Betis Siviglia. Il difensore italo-brasiliano che sarà anche a disposizione dell’Italia di Roberto Mancini per gli spareggi mondiali, lascerà il club biancoceleste proprio quando il rinnovo sembrava essere la soluzione più vicina. Contratto in scadenza a giugno 2022.

Destinazione spagnola per Luiz Felipe, che non rinnoverà

Luiz Felipe, difensore di 24 anni, a sorpresa lascerà la Lazio nel prossimo calciomercato. Destinazione Betis Siviglia. Luiz Felipe ha rifiutato anche l’ultimo rinnovo di contratto proposto da Lotito. Alla Lazio dal 2017, dopo 100 partite e 2 gol è arrivato ai titoli di coda. Difesa da reinventare il prossimo anno per mister Sarri, che potrebbe perdere anche Acerbi e Radu e in porta Strakosha. Sicuramente ci sarà un bel

da fare per il mister, riconfermato già da ora e con pieni poteri tecnici, e per tutti gli uomini di mercato della Lazio, Tare in testa.