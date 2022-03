Calciomercato Roma, ecco il primo acquisto per la prossima stagione, di chi si tratta

Mentre la formazione di Josè Mourinho lotta per un posto in Champions League, la dirigenza della Roma pensa già alla prossima stagione. In particolar modo si pensa a come rafforza la squadra per renderla ancora più competitiva. Al momento, secondo indiscrezioni, sembra vicina la chiusura a parametro zero del portiere Mile Svilar. Parliamo di un acquisto come secondo portiere, a parametro zero, ma che fa ben sperare per il futuro, visto la giovane età. Infatti la dirigenza sembra puntare molto su di lui, considerandolo un colpo in prospettiva.

Chi è Mile Svilar

Mile Svilar è un classe 2000, portiere serbo, ma nato e cresciuto in Belgio. Attualmente gioca nel Benfica, nella squadra B un tempo gestita da Tiago Pinto, General Manager della Roma. Il giocatore è molto giovane e tutti ne parlano bene, con un futuro roseo in futuro. Attualmente, però, non ha avuto molta fortuna al Benfica e con il contratto in scadenza può essere un’ottima operazione per la società giallorossa. è il più giovane portiere ad esordire in Champions League: 18 anni.

Nel suo esordio Champions contro proprio Josè Mourinho con lo United. Il portiere si è messo in mostra con grandi parate che ne hanno indicato le qualità, ma è ricordato per l’unica papera su una punizione di Rashford all’andata, mentre al ritorno segna un autogol: sfortuna vuole che il pallone, dopo essere finito sul palo, sbatte sulla schiena e rotola in rete. Errori che ne hanno condizionato il futuro, ma sono in molti a sostenere che sarà uno di quelli che si prenderanno il palcoscenico europeo.

Al Benfica, con l’arrivo di Vlachodimos, portiere della nazionale greca, Svilar ha deciso di giocare nella squadra B per migliorarsi sempre di più e perdere il ritmo partita. Occasione ghiotta per i giallorossi che con il contratto in scadenza hanno già in mano l’accordo con il giocatore. Ovviamente in caso di arrivo a Roma farà il secondo di Rui Patricio, sempre se Pinto non deciderà di mandarlo in giro per farlo giocare e acquistare esperienza.