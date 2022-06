Calciomercato Monza: Candreva il primo obiettivo di Galliani?

Potrebbe partire da Antonio Candreva il calciomercato del Monza targato Berlusconi-Galliani: dopo aver centrato la promozione in Serie A, vincendo i playoff contro il Pisa, la squadra brianzola intende presentarsi dignitosamente sul palcoscenico della massima serie, che calcherà per la prima volta nella propria storia.

I dirigenti fanno sul serio, e hanno già meditato i primi acquisti per rendere competitiva la squadra allenata da mister Giovanni Stroppa. Il primo nome sulla lista del Direttore Galliani, come riferisce La Gazzetta dello Sport, è quello di Antonio Candreva.

Esperto esterno destro, classe 1987, Candreva vanta una lunga militanza in Serie A, contraddistinta da esperienze in squadre di un certo spessore: dalla Juventus, che lo prelevò dal Livorno quando aveva 24 anni senza dimostrare, successivamente, il giusto coraggio per puntarvi, alla Lazio, squadra cui Candreva lega la conquista dell’unico trofeo in carriera, la Coppa Italia 2012-13 nel derby contro la Roma.

Segue l’esperienza all’Inter, caratterizzata da più bassi che alti, e infine la Sampdoria. A Genova da due anni, Candreva ha disputato un 2021-22 su alti livelli: sette gol e dieci assist, che hanno reso l’esterno ex Lazio uno dei giocatori più decisivi ai fini della salvezza del contingente blucerchiato.

Calciomercato Monza, Candreva prende casa a Milano

Il calciomercato Monza vira deciso su Candreva, dunque, che recentemente ha ripreso casa a Milano, in zona Brera. Se un indizio, peraltro effimero, non può fare una prova, c’è di certo che Candreva è rimasto legato all’ambiente milanese, e la nuova sistemazione potrebbe risultargli utile nel caso si trasferisse a Monza.

Galliani dovrebbe incontrare l’agente di Candreva Federico Pastorello per sondare la disponibilità dell’esterno romano a trasferirsi in Brianza. Filtrano segnali di ottimismo in tal senso, anche se lo scoglio più periglioso è rappresentato dalla Sampdoria, club cui Candreva è legato da ulteriori due anni di contratto.

La dirigenza blucerchiata, difficilmente, si priverà di uno degli elementi di maggior esperienza e spessore tecnico della rosa. Nelle prossime settimane, comunque, il Monza potrebbe fare un tentativo concreto.