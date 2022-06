Inter, giorno di visite mediche per Lukaku e non solo…

Oggi, 29 giugno 2022, potrebbe essere una giornata da ricordare per i nerazzurri, in quanto in mattinata dovrebbero svolgersi le visite mediche per Lukaku. Manca l’ultimo passaggio burocratico per il ritorno del “gigante buono” all’Inter, prima ci saranno le visite mediche e subito dopo la firma sul contratto in sede. Ma la giornata potrebbe riservare altre sorprese per i tifosi nerazzurri: infatti sarà anche la giornata delle visite mediche per Kristjan Asllani, altro nuovo acquisto della beneamata (e non sono da escludere delle novità dalle altre trattative di mercato).

Orari e routine delle visite mediche per Lukaku ed Asllani

I tifosi interisti sono al settimo cielo per il ritorno di Romelu Lukaku, un trasferimento che fino a pochi mesi fa era pura utopia. La determinazione e la voglia di Lukaku sono state le due chiavi fondamentali per il convincimento del Chelsea (con l’approdo della nuova proprietà) e la sua voglia di Inter la si evince anche dal fatto che rinuncerà a quasi metà dello stipendio che percepiva a Londra. All’alba è previsto l’arrivo a Malpensa dell’attaccante belga il quale svolgerà le visite mediche in mattinata. Tuttavia, prima di lui, a sottoporsi alle visite mediche di rito sarà Kristjan Asllani, centrocampista arrivato all’Inter dall’Empoli (il quale dovrebbe svolgere le visite mediche alle prime ore del mattino). Per Lukaku la prima parte delle visite mediche è prevista per le 10:30 alla clinica Humanitas, mentre ad orario di pranzo dovrebbe recarsi al Centro di Medicina dello Sport in Via Piranese per la seconda parte. Nel pomeriggio è previsto il suo approdo in sede con firma del contratto. Inoltre, come rivelato da Fabrizio Biasin, subito dopo la firma sul contratto cominceranno ad essere pubblicati i primi contenuti multimediali relativi all’acquisto di Lukaku sui social network dei nerazzurri.