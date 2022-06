Stulac, Ciano e Barba: il Bari sogna il triplo colpo

In queste prime fasi di calciomercato il Bari sembra essere intenzionato a non fare la semplice comparsa nella prossima stagione di Serie B. La dirigenza pugliese sogna in grande e i nomi che ruotano intorno al club sono di spessore: Ciano, Barba e Stulac.

L’agente di Camillo Ciano, capitano del Frosinone, è uscito allo scoperto affermando che il Bari sta sondando il suo assistito. Il fantasista di Marcianise è un profilo molto interessante, può giocare sia come attaccante che come ala, in carriera vanta anche 7 gol nella massima serie.

Per la difesa il nome caldo è Federico Barba, difensore del Benevento. Il centrale romano è una vera e propria garanzia per la retroguardia. In questo caso c’è da battere la concorrenza del Brescia e inoltre ci sono da trattare le richieste del club campano.

A centrocampo è Leo Stulac il profilo seguito dai pugliesi e con il quale si potrebbe fare un bel salto di qualità in mediana. Stulac, classe 93′, potrebbe lasciare la Toscana dopo l’addio di Andreazzoli. Nell’ultima stagione ha siglato 2 gol in 23 partite.