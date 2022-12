Giuntoli prepara il 2023: priorità rinnovi e cessioni

Cristiano Giuntoli quest’anno ha costruito una macchina apparentemente perfetta. Il Napoli viaggia a ritmi impressionanti sia in campionato che in Champions League. Il ds dei partenopei ha il compito di gestire una rosa ampia dove i calciatori meno impiegati iniziano ad avere i primi mal di pancia. In particolar modo a chiedere, in maniera più o meno esplicita, la cessione, ci sono Demme e Lozano.

Giuntoli pronto a sostituire Demme

Marco Busiello, agente del centrocampista tedesco, intervenendo a Radio Kiss Kiss ha confermato l’interesse del Valencia per il suo assistito. Gennaro Gattuso, allenatore degli spagnoli, non ha mai nascosto la sua stima per Demme e di sicuro gli garantirebbe più minuti rispetto a Luciano Spalletti. D’altra parte Giuntoli è stato abbastanza chiaro fin da inizio stagione e a meno di offerte allettanti non lascerà partire nessuno dei suoi. Al momento il Valencia non sembra avere la disponibilità economica per accontentare la società partenopea e volente o nolente, Demme è destinato a restare in maglia azzurra fino a giugno.

Lozano è un altro calciatore che secondo il giornalista Ciro Venerato ha chiesto la cessione ma sembra davvero improbabile che il messicano possa partire durante la sessione invernale di calciomercato.

Di Lorenzo pronto a legarsi a vita con il Napoli

Situazione diversa per il capitano della squadra di Spalletti. Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha dichiarato a Radio Kiss Kiss: “Il volere del calciatore è di legarsi al Napoli, è dall’estate che parliamo di rinnovo col club“. Infine sembra rientrato il caso-Elmas. Il macedone in un’intervista al sito turco, DHA, ha dichiarato: “Sono nel Napoli da 4 anni. Stiamo andando bene in questa stagione, vogliamo fare ancora meglio sia in campionato che in Champions League. Possiamo e vogliamo regalare ai nostri tifosi la gioia dello scudetto. Ho grandi obiettivi anche per quanto riguarda la Nazionale: spero di giocare la Coppa del Mondo e gli Europei con il mio paese”.