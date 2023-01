Tare e Immobile parlano del caso-Luis Alberto

Per la Lazio l’anno 2023 non è partito bene ed è subito arrivata una sconfitta esterna con il Lecce. Luis Alberto assente per infortunio, sicuramente avrebbe potuto dare il suo contributo alla squadra di Sarri. Lo spagnolo che continua a essere al centro delle voci di calciomercato e sull’argomento è intervenuto Igli Tare. Intanto il centrocampista dovrebbe tornare a disposizione di Maurizio Sarri già per il prossimo match.

Per Tare non c’è nessun caso-Luis Alberto

Il direttore sportivo della Lazio ha voluto spegnere i rumors intorno al numero dieci dei biancocelesti, affermando che non esiste nessun problema con il calciatore. Igli Tare prima della partita con il Lecce ha ribadito che il contratto di Luis Alberto con la società di Lotito scade nel 2025, inoltre lo spagnolo dopo la sosta appare più carico e determinato ad aiutare la squadra a raggiungere ambiziosi obiettivi.

Sulla stessa lunghezza d’onda le parole di Ciro Immobile. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il capitano della Lazio ha svelato di aver parlato con Luis Alberto, il quale gli avrebbe assicurato il massimo impegno.