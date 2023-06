Calciomercato Fiorentina: il procuratore di Igor conferma la cessione, ma la Viola chiede molto

Si moltiplicano le voci in casa Fiorentina sulla possibile cessione di Igor. Nelle scorse ore si sono fatti diversi nomi di squadre interessate al giocatore, in particolare quello che riguarda il Fulham.

In realtà il procuratore del ragazzo, Marcelo Mascagni, ha parlato in esclusiva al portale Violanews, confermando che il giocatore lascerà la Fiorentina (per volontà sia di Igor stesso che della Viola), ma allo stesso tempo ha negato l’esistenza ad oggi di un’offerta ufficiale per il calciatore.

Sempre secondo Violanews, la Fiorentina chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro per un atleta che, però, tra un anno andrebbe in scadenza di contratto (seppur la sua società di appartenenza possieda un’opzione per prolungare di una stagione l’accordo).

La sfuriata di Italiano contro il difensore brasiliano, al termine della finale di Conference League in programma tra Viola e West Ham, ha rappresentato insomma il capitolo finale del suo rapporto con la compagine gigliata.

Considerando il contratto in scadenza (che si farà di tutto per rinnovare) anche di Luca Ranieri (il migliore difensore per distacco dell’ultima parte di stagione) nello stesso reparto, c’è davvero molto lavoro da fare per Daniele Pradè.